Mesuren l'addicció al consum de tabac d'estudiants d'una dotzena de centres educatius

L'Oficina Jove del Bages impulsa una campanya informativa per sensibilitzar i prevenir el tabaquisme entre la població juvenil.

A la campanya hi han participat 250 joves dels instituts Lluís de Peguera, Manresa Sis, Lacetània, Guillem Catà, Pius Font i Quer i Cal Gravat; així com les escoles Joviat, Oms i de Prat, Fedac i La Salle. També hi van participar 90 alumnes universitaris de la FUB i la UPC.

Els joves que s'apropaven al Punt al Pati del seu institut o bé al Punt al Campus es podien sotmetre a la cooximetria, una prova que mesura el diòxid de carboni en aire expirat. Aquesta prova dona molta informació sobre la capacitat pulmonar del participant i el seu grau de fumador.

Aquest mesurament va acompanyat d'assessorament i es van subministrar tríptics, material elaborat des de l'oficina, llibrets informatius i cartells on es poden trobar tota mena de consells i informació per tal que el fumador pugui deixar l'hàbit.