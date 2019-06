Un bon impuls a la Formació Dual Tèxtil

A la Catalunya Central hi ha un total de 123 empreses i 2.100 treballadors vinculats al sector tèxtil. La majoria són empreses arrelades al territori que donen estabilitat a les seves plantilles, generen riquesa i saben crear sinergies de col·laboració entre empreses, clients i proveïdors. Empreses que exporten els seus productes d'alta qualitat arreu del món.

El 2002, l'entrada de la Xina a l'Organització Mundial del Comerç, la liberalització dels aranzels el 2005 i la crisi financera posterior van implicar un fort impacte en la indústria del sector tèxtil, especialment en l'àmbit de la moda, fet que va obligar a la internacionalització de les empreses per mantenir la seva activitat.

Tot i les dificultats, el sector s'ha adaptat al canvi amb la millora de la seva competitivitat basant-se en aspectes com la innovació, la sostenibilitat, el disseny, la qualitat i el servei.



Molt més que moda

Quan pensem en tèxtil pensem majoritàriament en moda, i no ens hem d'enganyar: aquest continua sent el mercat principal dels productes fabricats a Catalunya. Tot i així, el tèxtil no només és moda. Àmbits com l'aeronàutica, la construcció, l'agricultura, l'obra civil, la medicina, la llar, la protecció per als bombers, l'exèrcit... són grans consumidors de producte tèxtil d'alt valor afegit, amb un alt component de recerca i innovació, amb una producció eficient i especialitzada, i amb una demanda creixent.

Una vegada més, ens trobem en un moment de canvi on vectors com la sostenibilitat, la digitalització, el canvi de paradigma de consum, per anomenar-ne alguns, estan tenint un gran impacte en la indústria, i el repte és estar preparats per afrontar-lo.



La formació és fonamental

Això implica emprenedoria, recerca, inversió i molta formació. És per això que fa un parell d'anys, per donar resposta a les necessitats de les empreses del sector tèxtil de la Catalunya Central -Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès ter-ritori, es va decidir impulsar el cicle formatiu de grau mitjà tèxtil en la modalitat dual, que va tenir la implicació dels empresaris a través de l'entitat Global Textil Barcelona, la inestimable empenta de l'Associació de Professionals Sèniors al Servei del territori Gest!, la col·laboració de la Confederació de la Indústria Tèxtil-Texfor, l'Ajuntament de Manresa, i la bona predisposició del departament d'Educació de Catalunya. El cicle va veure la llum ara fa dos anys a l'institut Guillem Catà de Manresa, i recentment s'ha inaugurat l'aula de pràctiques al Museu de la Tècnica de la capital del Bages.



Canvi generacional

Aquest cicle ens obre les portes a formar joves preparats per afrontar el nou canvi que la indústria tèxtil necessita. Tenim unes empreses amb llarga tradició però adaptades als temps actuals, digitalitzades, sostenibles, innovadores i fortament internacionalitzades que necessiten incorporar talent jove que permeti fer front als reptes de futur. El sector necessita fer un canvi generacional, incorporar personal tècnic especialitzat i la Formació Dual Tèxtil que s'imparteix a l'institut Guillem Catà és la via que necessitem per poder-ho aconseguir.

El cicle té un equip docent extraordinàriament preparat i entusiasta, unes instal·lacions ben dotades, entitats socials i empresarials compromeses i el suport de les empreses del territori, on l'alumnat realitza les pràctiques i on, avui, podem gairebé assegurar la seva incorporació laboral immediata en acabar els estudis.



Treball conjunt per a l'èxit

Des de la Confederació de la Indústria Tèxtil-Texfor vam convocar recentment una reunió amb tots els actors implicats -empresaris, formadors, departament d'Educació i associacions del ter-ritori– i es va posar de manifest la voluntat per part de tothom de treballar perquè el cicle sigui un èxit. La Coordinadora Territorial d'Ensenyaments Professionals dels Serveis Territorials a la Catalunya Central de la Generalitat de Catalunya va donar a conèixer als assistents totes les mesures flexibilitzadores a l'abast de les empreses i dels treballadors en actiu, a qui el cicle també pot oferir formació en mòduls específics i la formació completa per accedir a la titulació de grau mitjà.

Tenim encara molt camí per recórrer, però avui dia podem dir, sense por d'equivocar-nos, que el sector tèxtil és un sector innovador, i el Cicle Formatiu Tèxtil de Grau Mitjà, una elecció de futur.



Josep Moré és president de Texfor