Un centenar de professionals a les jornades de riscos laborals sanitaris a Althaia

Més d'un centenar de professionals van participar en les XXV Jornades de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit sanitari que es van celebrar a l'Hospital Sant Joan de Déu. En el decurs de l'esdeveniment, coorganitzat per la Fundació Althaia i l'Associació Catalana de Salut Laboral, es va debatre la importància d'implementar una cultura de la prevenció a les empreses i que aquesta s'integri en tots els nivells jeràrquics, a la vegada que es van exposar diferents experiències.

La inauguració de les jornades, titulades "Integració de la prevenció en les nostres organitzacions després de 25 anys", va anar a càrrec del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Chakir El Homrani; l'alcalde en funcions de Manresa, Valentí Junyent, i del director general de la Fundació Althaia, Manel Jovells.

En la seva intervenció, Jovells va agrair la feina diària del Servei de Prevenció d'Althaia per millorar la prevenció i la salut dels professionals ja que, segons va afirmar, una organització no pot aspirar a l'excel·lència sense cuidar la salut dels propis treballadors. Per la seva banda, el conseller també va destacar que la integració de la prevenció de riscos laborals és un aspecte clau per tenir empreses saludables i minimitzar riscos, especialment en l'àmbit sanitari on la salut dels professionals repercuteix en l'atenció als pacients. L'alcalde en funcions va ressaltar la vocació de servei d'Althaia i la necessitat de promoure fòrums de debat com el de divendres per ser més eficaços i millorar la salut pública.

En la primera taula, diferents professionals van debatre sobre Visions des de diferents àmbits del model d'integració. La segona taula va estar centrada en les Experiències i casos d'integració de la prevenció.

A continuació es va presentar el llibre Medicina, Salut i treball, obra del Dr. Armand Rotllan, metge de vigilància de la salut d'Althaia, que recull els aspectes històrics de la medicina i salut en el treball al Bages de finals del segle XIX a meitat del segle XX. Rotllan va estar acompanyat del Dr. Francesc Sant, pioner en la medicina del treball, que va relatar la seva experiència en els inicis d'aquesta especialitat a Manresa.

Al final es va passar el relleu a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, que l'any vinent acollirà les jornades.

Aquesta era la primera vegada que les Jornades de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit sanitari se celebraven a Manresa.