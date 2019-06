Conservaran uns arcs amb valor històric de l'edifici que va a terra al carrer Na Bastardes

Al carrer de Na Bastardes treballen fa una setmana en l'enderroc de la casa propietat de l'empresa municipal Forum que fa cantonada amb la Baixada dels Jueus. Si bé encara és una incògnita com es farà, segons ha explicat l'Ajuntament demanat per aquest diari, la previsió és conservar els baixos de l'edifici com s'havia dit (vegeu edició del 23 de febrer) perquè hi ha uns arcs amb valor històric que es volen deixar a la vista.

No serà fins que s'hagi completat l'enderroc, expliquen les fonts consultades, que es valorarà el grau de consolidació dels murs que queden, i que s'acabarà de determinar com s'acaba l'actuació i la seva relació amb el vial. La intenció és que es vegin aquests elements patrimonials, de manera que potser s'hi farà un muret o una tanca no gaire alta.

L'immoble data de l'any 1890, tot i que als baixos hi ha elements que tot fa pensar que són medievals. Ocupa una superfície de sòl de 195 m2 i la superfície construïda és de 1.109 m2. L'enderroc i la retirada de la runa de l'immoble, situat al carrer de Na Bastardes número 8 cantonada amb la Baixada dels Jueus número 7, va començar dimarts de la setmana passada. Una vegada la casa estigui enrunada, caldrà fer la nova alineació dels vials, perquè ara l'edifici se'n menja un tros, juntament amb la nova vorera i l'esmentat muret de tancament a tot el perímetre del solar resultant. A més a més, s'aprofitarà per refer part d'un antic mur situat al solar del costat de l'edifici, al carrer Na Bastardes 6, anant en direcció al carrer de Vallfonollosa.

El projecte, amb un pressupost de 103.558 euros (IVA inclòs) i una durada de les obres de dos mesos, feia nou anys que estava pendent, però no ha estat fins ara que s'ha pogut tirar endavant, tenint en compte que no és un enderroc qualsevol -només cal veure el cost- i que la situació econòmica de l'Ajuntament ha passat molts anys a l'UCI. Un dels al·licients que vagi a terra serà millorar la visibilitat de la façana posterior de l'Ajuntament, de la Seu i entorn.