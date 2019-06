Més de 600 estudiants passen per la UPC en les portes obertes

Més de 600 estudiants interessats en l'oferta formativa de la UPC Manresa van conèixer l'escola durant la jornada de portes obertes del centre. Van assistir a una sessió de benvinguda on se'ls va donar informació general del centre i després se'ls van ensenyar les instal·lacions i se'ls va informar de manera més personalitzada de tots els graus que s'imparteixen al centre.

Com a novetat, aquest any s'ha optat per organitzar més dies de portes obertes amb l'objectiu de fer jornades amb grups més reduïts que l'any anterior, i així poder donar una millor atenció als assistents. La de dimarts va ser la quarta i última jornada, amb uns 60 joves, i a les anteriors n'hi van assistir més de 550.

Cada grup d'estudiants va poder passar pels diferents espais destinats a cada grau: tallers, aules, laboratoris, museu... Allà, responsables dels graus i estudiants els donaven informació específica dels estudis i els resolien dubtes. La jornada va tenir la implicació transersal dels membres de la UPC Manresa.

Estudiants, professors i personal d'administració i serveis van acompanyar els visitants i van donar una visió del centre des de l'òptica de la seva posició al centre educatiu.