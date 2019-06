Manresa Turisme ofereix dues noves audioguies amb un app gratuïta per al mòbil

Ja es poden utilitzar les audioguies de les rutes "Manresa, Cor de Catalunya" i "Manresa Universal, la ciutat de Sant Ignasi". Es poden escoltar a través d'Izi Travel, una app gratuïta de telèfon mòbil que permet fer un recorregut guiat pels recursos turístics de la ciutat de manera autònoma i al ritme de cadascú.

La Fundació Turisme i Fires de Manresa posa a disposició dels visitants aquesta opció lliure per a tots aquells que ho prefereixin a una visita guiada convencional i, també, per donar resposta a aquells turistes que quan arriben a la ciutat no poden realitzar una visita amb un guia.

Les dues rutes proposades fins al moment són les visites més realitzades per Manresa Turisme al llarg de l'any: per una banda, el recorregut que va del patrimoni medieval de La Seu i el Balç fins a la Manresa modernista, i per l'altra, l'itinerari urbà pels nodes amb petjada ignasiana, com la Cova, el Rapte, Sant Ignasi Malalt o l'Espai Manresa 1522.



Com utilitzar les audioguies?



Per tal d'utilitzar aquestes audioguies, es descarrega l'aplicació al mòbil, es cerca Manresa dins l'explorador i se selecciona una ruta, s'activa la ubicació del mòbil i, connectant uns auriculars, es pot iniciar el recorregut pel patrimoni turístic de la ciutat. De moment, aquestes visites es poden fer en català, però està previst ampliar els idiomes i penjar les versions en castellà, anglès i francès ben aviat.

Des d'avui dimecres mateix, els visitants que s'acostin a l'Oficina de Turisme trobaran un fulletó informatiu amb els passos a realitzar per tal de poder accedir a aquest servei turístic gratuït.