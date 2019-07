Manresa té aquest estiu 143 terrasses al carrer, la segona xifra més alta en 12 anys

Aquest estiu, a Manresa hi ha 143 terrasses. És la segona xifra més alta dels darrers dotze anys. El rècord cal buscar-lo fa dos anys. El 2017 es van posar 153 terrasses.

Si es comparen les xifres dels darrers dotze anys, que són els que fa que aquest diari sol·licita a l'Ajuntament anualment aquesta informació, es pot veure que el primer salt quantitatiu ja es va fer el 2011, en què es va passar de 65 llicències a 107, quantitat que va suposar un increment del 64%. A partir d'aquell any, el creixement ha estat sostingut per sobre del centenar de terrasses, amb dos pics: el 2012, amb 130, i fa dos anys, amb les esmentades 153. Del 2008 al 2019 pràcticament s'han multiplicat per tres.

A les taules i cadires al carrer, que es regeixen per l'ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses de restauració i el seu mobiliari a l'espai públic, aprovada el 2014 i que es va actualitzar el 26 de juny del 2015, s'hi sumen els quioscos de concessió municipal.

Aquest any s'ha convocat el concurs per a la concessió del quiosc del Quimet, atès que qui l'ha regentat els darrers tres anys, Jep Garcia i anteriorment durant 28 anys seguits, no ha renovat la llicència per un quart any perquè es jubila. Fins demà hi ha temps per presentar les ofertes per fer-ne l'explotació. L'Ajuntament calcula que sabrà el resultat final la setmana del 15 de juliol. La concessió, cal remarcar-ho, va força tard, tenint en compte que ja fa setmanes que les taules i cadires al carrer tenen requesta.

Quant als altres tres quioscos que hi ha al passeig de Pere III, que també funcionen per concessió municipal -el Bar Plaça, el Canaletes i el Quiosc del Mig-, que actualment té adjudicats la mateixa empresa, Diesa, els contractes no s'extingiran fins al maig del 2020, quan l'Ajuntament haurà de convocar un nou concurs.