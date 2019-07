Reclamen a Manresa més suport al col·lectiu LGTBI

Arxiu Particular

Una imatge de la protesta Arxiu Particular

Un comitè format per persones a títol individual i Aldarull, un col·lectiu manresà que defensa dels drets i llibertats de les persones LGTBI, van organitzar la commemoració del dia de l'orgull LGTBI a Manresa.

Sota el lema "la nostra dissidència és resistència", la manifestació va aplegar un centenar de persones que van desplaçar-se des de la plaça Espanya, on iniciava el recorregut, fins a la plaça Major. La manifestació va desviar-se cap al CAP Bages, on es va denunciar amb la lectura d'un manifest la inacció de la unitat de trànsit destinada a persones transsexuals de la qual es va dir que es troba pràcticament aturada "sense fer la seva funció".

També es va aturar la manifestació davant l'església de Crist Rei per protestar pel paper de la jerarquia eclesiàstica com a promotora de la discriminació cap a les diverses identitats sexuals que surten de la normativitat.

Es van entonar alguns càntics com: "el primer orgull fou un aldarull" o "qui sembra la transfòbia, recull la ràbia" fins arribar davant l'Ajuntament de la ciutat on es va fer una performance acompanyada d'un manifest per visibilitzar algunes de les opressions que pateixen les persones transsexuals, gais, lesbianes, bisexuals i intersexuals, i reivindicar l'herència de la revolta Stonewall que va ocórrer fa 50 anys i que va iniciar el moviment de l'orgull LGTBI. La jornada va continuar amb un sopar popular i festa a l'Ateneu Popular La Sèquia destinada exclusivament a persones LGTBI.