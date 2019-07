Albert Blancafort, nou president del Rotary Club de Manresa-Bages

L'empresari Albert Blancafort és el nou president del Rotary Club de Manresa-Bages. Blancafort va ser nomenat en el decurs de la 30a Festa de Canvi de Junta, que es va celebrar aquest divendres al vespre al Monestir de Sant Benet de Bages i que va reunir unes 130 persones. La nova junta incorpora també Eloi Vila (secretari), Montse Clop (tresorera) i Sita Salido (macer).

Blancafort, que desenvolupa la seva activitat laboral en el sector de les arts gràfiques des de fa 40 anys, agafa el relleu de Maite Romero en la presidència. El flamant nou president encapçalarà el Rotary Club de Manresa-Bages els pròxims 12 mesos tal com marquen els estatuts de l'organització amb l'objectiu de "potenciar i fer créixer encara més l'entitat" seguint la línia dels seus predecessors. En aquest sentit, elogia la directiva sortint "per la feina ben feta i per haver deixat el llistó ben alt", alhora que es proposa donar continuïtat als projectes que ja té l'entitat així com d'iniciar-ne de "nous i il·lusionants que aportin encara més qualitat i nivell".

La Festa de Canvi de Junta va ser presidida per Valentí Junyent, alcalde de Manresa; Mercè Tarragó, regidora de Ciutat Saludable de Manresa, i Maria del Carme Cruz, regidora de Promoció econòmica i Entitats de Sant Fruitós de Bages. La vetllada, que es va desenvolupar en un entorn excepcional com és el Monestir de Sant Benet de Bages, va incloure les actuacions de Damià Olivella i de Set de Màgia.

El Rotary Club Manresa-Bages forma part de Rotary International, organització implantada arreu del món que promou diferents campanyes humanitàries entre les quals destaca la de la lluita contra la poliomielitis. L'entitat té projectes i accions consolidades i amb un clar compromís amb el territori, com són el Premi Protagonistes del Demà: Doctor Carles Garriga i el Premi Simeó Selga. Enguany ha impulsat la Gala Doctor Simeó Selga, que ha agafat el testimoni al Concert de Reis.