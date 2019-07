Esquerra puja en representants, i Junts per Catalunya baixa a Manresa, Berga i Igualada

ERC ha passat de tenir un representant dels partits judicials de Manresa, Igualada i Berga a la Diputació de Barcelona a tenir-ne tres. I Junts x Catalunya viu, en aquestes terres d'interior, el procés a la inversa. El decreixement també és una relació que passa de tenir 3 representants a tenir-ne 1.

La presidència de la Diputació era d'un polític d'Igualada, Marc Castells (Junts), i la vicepresidència, per a l'alcalde de Moià, Dionís Guiteras (ERC). I en el cas d'aquest territori les possibilitats de tenir diputat passen per aquestes dues formacions, que són les que van tenir millor resultat a les municipals. De la resta de grups a la Diputació no hi ha representació de les zones del Bages, Berguedà o Anoia.



51 diputats

Els tres representants d'ERC que seran diputats són Dionís Guiteras, alcalde de Moià i vicepresident de l'ens provincial, Mireia Besora, exalcaldessa de Capolat, i l'anoienca Maria Sayavera, nova alcaldessa d'Òdena.

La Diputació de Barcelona té 51 diputats. Aquests, obligatòriament, també són regidors o alcaldes perquè és a través de les eleccions municipals com es determina quins dels electes de cada municipi ocupen un lloc de diputat.