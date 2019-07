Un manresà impulsa una campanya de suport a indígenes colombians

El manresà Nil Camprubí, copromotor de la cooperativa Fent país, impulsa una campanya de micromecenatge per millorar la vida de 120 famílies indígenes de Colòmbia.

Concretament es tracta de la comunitat que viu a Chachajo, que després d'anys desplaçant-se per la guerra, volen començar de nou.

Els impulsors volen recaptar 8.000 euros per comprar una màquina que s'utilitza per a extreure el suc de la canya de sucre, que ja han començat a cultivar. El suc els permetrà elaborar altres productes de primera necessitat per vendre o intercanviar amb altres comunitats de la zona.

Nil Camprubí i l'altre català promotor de la iniciativa, Jordi Queral, de Les Cases d'Alcanar (Montsià), han arrencat la campanya després de visitar la zona. Es van conèixer per causalitat a Colòmbia i van passar uns dies a Chachajo, on viu una comunitat indígena de 120 famílies.

El líder els va explicar que després d'anys traslladant-se per culpa de la guerra, el 'trapiche', la màquina que utilitzaven per extreure el suc de la canya de sucre, s'havia trencat i, per tant, no podrien seguir elaborant tots els productes de primera necessitat. Va ser llavors que els catalans van decidir emprendre la campanya de micromecenatge.

La iniciativa, batejada com «Un futur per a la comunitat indígena de Chachajo», estarà coordinada per la Universitat del Tolima, que s'encarregarà de dur la màquina a la comunitat i del seu manteniment.