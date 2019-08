Queixes per les tifes d'ocell que hi ha als bancs verds de l'Agulla

Al parc de l'Agulla, que aquests dies s'omple des de primera hora del matí amb persones que hi van a esmorzar, a caminar, a córrer, a pescar o a badar, hi ha dos tipus de bancs de fusta. Els de color marró, que queden al costat del caminet que hi ha al voltant del llac per la part superior, i els de color verd, que són els de sota dels arbres. En aquests hi abunden els excrements dels ocells que habiten als arbres que els fan ombra, la qual cosa ha generat les queixes d'alguns usuaris perquè, a l'hora de seure-hi una estona, cal mirar molt bé quin tros ocupar. No estaria gens malament per part dels responsables del parc fer-hi una mica de manteniment de tant en tant.