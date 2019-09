La periodista Ariadna Oltra obre el nou Pessics de Vida a Manresa

La periodista Ariadna Oltra, l'escriptor Bernardo Atxaga i la monja Teresa Forcades protagonitzen l'últim trimestre del 2019 del cicle d'entrevistes Pessics de Vida, que organitza la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes i el Centre Cultural El Casino. Totes les entrevistes tenen lloc a la sala d'actes del Casino, a les 8 del vespre. La primera entrevistada serà Ariadna Oltra, dimecres vinent.

25 de setembre: Ariadna Oltra. Entrevistada per Anna Vilajosana, periodista

La periodista Ariadna Oltra presenta des d'aquesta temporada el TN Matí, a TV3, després de passar pel canal 324, el Telenotícies, Els Matins, el .CAT i de dirigir, recentment, el documental "Mai Més Víctima" i el reportage "Entre Togues". Ha escrit el llibre "Soc feminista i no ho sabia" (Rosa dels Vents).

30 d'octubre: Bernardo Atxaga. Entrevistat per Pep Corral Vilella, periodista

Va néixer a Asteasu, Guipúscoa, el 1951. Es va llicenciar en Ciències Econòmiques i va exercir diversos oficis fins que, a l'inici dels vuitanta, va decidir dedicar-se a la literatura. Ha publicat "Obabakoak", "El hombre solo", "Esos cielos", "El hijo del acordeonista", "Siete casas en Francia", "Días de Nevada" i llibres de poesia. És membre de l'Acadèmia Basca i també imparteix conferències sobre Història i Cultura i recitals únics de poesia.

27 de noviembre: Teresa Forcades. Entrevistada per Abel Gallardo, periodista de Regió7

És monja del Monestir de Sant Benet de Montserrat, metgessa i teòloga. El més important de la vida, diu, és alliberar una hora diària per fer silenci i prestar atenció a allò que és valuós per a tu. Els darrers llibres que ha publicat són: "Faith and Freedom", "Nazione e compassione: esiste un nazionalismo buono?", "Els reptes del Papa Francesc" i "Il corpo, tempio di Dio?".