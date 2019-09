Manresa inicia a la Fàbrica Nova la reforma viària més important en una dècada

Un any i mig. És el que duraran les obres de la Via de Sant Ignasi fins a la carretera del Pont de Vilomara que començaran dilluns i que culminaran la millora d'un dels principals accessos de Manresa. El de la zona sud pel Pont Vell. Es tracta d'una de les inversions de més envergadura dels darrers anys: 3,3 milions d'euros. D'aquests, 2,7 els aporta La Caixa. És el que li pertoca per les càrregues urbanístiques de la Fàbrica Nova. La resta, poc més de mig milió, la paga l'Ajuntament i els veïns a parts iguals.

Els treballs tenen com a objectiu millorar el traçat de l'eix sud-nord de Manresa paral·lel a la carretera de Vic i que va des de la rotonda de Sant Marc fins al pont de Ferro. S'urbanitzarà el tram que falta de la Via de Sant Ignasi a partir de les Piscines Municipals fins a la carretera del Pont de Vilomara. Això inclou la plaça del Remei i l'avinguda Bertrand i Serra.

Dins la Fàbrica Nova



A més a més, serà la primera actuació que es farà dins el perímetre de la Fàbrica Nova, deixat de fa temps. L'últim tram de l'avinguda Bertrand i Serra quedarà alineat amb el carrer Sant Joan d'en Coll, i això vol dir que s'actuarà dins el perímetre de la Fàbrica Nova, que actualment està envoltat de tanques. De fet, l'obra forma part del Pla Especial de la Fàbrica. És la primera intervenció d'envergadura que es farà dins el recinte, i això significa que es «comença a moure un espai transcendent per a la ciutat», va dir ahir l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, en la presentació de l'obra. Les pròximes actuacions públiques que es puguin fer a la fàbrica dependran dels pressupostos dels pròxims anys, va anunciar. La resta és propietat privada, majoritàriament de Criteria Caixa.

Voreres més amples per als vianants i a més a més arbrades i enjardinades. L'esmentada alineació de l'avinguda Bertrand i Serra amb el Sant Joan d'en Coll, que quedaran empalmats directament, i la recuperació pel barri de la plaça del Remei, «ara malaguanyada» són els principals objectius de la urbanització. A més a més de l'embelliment d'una de les principals entrades i sortides de la ciutat, va destacar, també ahir, el regidor d'Urbanisme, David Aaron López. «És l'imaginari que voldríem per a la ciutat o almenys per als principals eixos», va dir.



Afectacions mínimes



Les obres es dividiran en dues fases i tindran les «mínimes afectacions possibles en la mobilitat», va dir López. La primera començarà la nit de dilluns a dimarts, tal com ja va avançar aquest diari. Afectarà la part de la vorera que toca a la Fàbrica Nova i una part de la plaça del Remei, on aquest dijous ja hi haurà màquines per fer preparatius. La previsió inicial és que aquests treballs durin sis mesos, durant els quals no hi haurà alteracions significatives en la mobilitat de vehicles. Es mantindran els actuals dos carrils de circulació.

Aparcament provisional



Sí, però, que els vianants no podran circular per la vorera afectada ni tampoc no es podrà aparcar en tota l'àrea de les obres. Per aquest motiu s'ha habilitat un aparcament dissuasiu provisional i gratuït dins el recinte de la Fàbrica Nova amb una capacitat per a 86 vehicles «que han de cobrir la demanda que hem detectat», segons López. Actualment hi ha 75 places per aparcar en aquesta zona, de les quals la meitat són a la plaça del Remei.

La segona fase de les obres inclourà l'altra banda de la vorera, on actualment hi ha habitatges, i la part que quedi de la plaça del Remei. Tindrà una durada de més de 9 mesos i es preveu que afecti un dels dos carrils de circulació, tot i que encara s'ha de determinar quin d'ells, si el d'entrada o el de sortida de la ciutat.

Els treballs inclouen la renovació de les xarxes de clavegueram i aigua potable, xarxa de telefonia, electricitat i semàfors. També es renovarà la il·luminació.

Segons l'alcalde de Manresa, es tracta d'un projecte d'envergadura. De l'any i mig d'obres va assegurar que, tot i que pot generar molèsties, «el resultat final segur que s'ho valdrà». D'altra banda, López va remarcar que es tracta d'una obra transformadora «que posa de manifest la capacitat d'urbanisme de modificar la ciutat» i que dotarà Manresa d'una entrada digna des del passeig del Riu.