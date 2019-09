L'Ajuntament no ha reallotjat cap de les famílies afectades tot i haver-s'hi ofert després del foc

El sinistre va tenir lloc el 6 de febrer al matí. Durant les tasques d'extinció, un veí tetraplègic del bloc en flames va ser rescatat per dos ciutadans, que el van treure al terrat i li van fer companyia fins que els Bombers el van poder rescatar. Ell i la seva família es van haver de reallotjar a casa dels consogres. La resta d'afectats –29 persones– també s'han hagut de buscar la vida fins que han pogut tornar a casa. Primer es va dir que en tenien per quinze dies, però han acabat sent fins a set mesos.

La família de senegalesos que vivia al 3r 1a està de lloguer en un altre pis. Pel que fa al propietari de l'altre habitatge on el foc va provocar més desperfectes, el 2n 1a, viu fora i no era a Manresa quan va tenir lloc l'incendi, però Jaume Sallent, administrador de la finca, assegura que té uns familiars que esperen per entrar a viure al pis un cop estigui rehabilitat.

Els afectats diuen que l'Ajuntament no ha reallotjat cap família, tot i haver-s'hi ofert des del principi. «Davant la premsa van insistir que ningú quedaria sense lloc on reallotjar-se. Però quan un matrimoni, l'home en tractament de diàlisi, va demanar ajuda, no se li va donar», lamenten.