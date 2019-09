La maquinària pesant torna a entrar al recinte de la Fàbrica Nova

Maquinària pesant d'obres ha tornat a entrar al recinte de la Fàbrica Nova de Manresa, on no hi ha hagut pràcticament moviment des de l'octubre del 2018, quan es va paralitzar el projecte que havia de suposar la urbanització de tot aquest sector de la ciutat.

La nit de dilluns a dimarts van començar les obres més ambicioses dels darrers temps a Manresa. Es tracta de la remodelació de la Via de Sant Ignasi, la plaça del Remei i l'avinguda Bertrand i Serra. Tenen un cost de 3,3 milions d'euros i duraran un any i mig. Criteria Caixa, que és propietària de la major part de l'àrea afectada, aporta al projecte 2,8 milions. La resta, poc més de mig milió, l'assumeix a parts iguals l'Ajuntament i els propietaris particulars.

La primera fase dels treballs se centren a l'interior de Fàbrica Nova. L'avinguda Bertrand i Serra i el carrer Sant Joan d'en Coll quedaran alineats i empalmats. S'ha d'obrar, per tant, a una part de l'interior del recinte, ara envoltat de tanques. D'aquesta manera es configurarà un nou eix de circulació sud-nord paral·lel a la carretera de Vic entre el passeig del Riu i el Pont de Ferro. Per aquest mateix motiu, perquè es treballa dins l'àrea tancada de Fàbrica Nova, no hi haurà afectacions del trànsit.

Es mantenen els dos carrils de circulació que hi ha. Un d'entrada a la ciutat i l'altra de sortida. Sí, però s'han hagut de realinear, tasca que es va dur a terme la nit de dilluns a dimarts. També per això no es pot aparcar en tot el tram de l'obra, des de les piscines municipals fins a la carretera del Pont de Vilomara. Tampoc no es podrà fer a la plaça del Remei.

La primera fase de l'obra, la que ha començat aquesta setmana, durarà 6 mesos. S'actua bàsicament al cantó de la vorera que toca a Fàbrica Nova.

La segona fase dels treballs se centraran a l'altra vorera, on hi ha els habitatges. En aquest cas la previsió és que durin més de 9 mesos i es preveu l'afectació d'un dels dos carrils de circulació, tot i que no s'ha decidit si serà el d'entrada o el de sortida de la ciutat.

El projecte inclou fer voreres més amples, arbrades i enjardinades, i millorar una de les principals entrades de la ciutat. Els treballs són la continuació dels que ja s'han fet a la plaça Sant Ignasi.