Autobusos fins a mitjanit i activitats en espais oberts per atreure gent

L'autobús urbà funcionant fins a les 12 de la nit, i activitats programades en espais oberts, són dues de les mesures que s'han preparat per a demà amb l'objectiu d'atreure gent al centre de Manresa per participar al Shopping Night.

El regidor d'Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López, va anunciar ahir que s'ampliarà l'horari de les línies de la Balconada; La Parada; Mion i de Sant Pau, Dolors i Viladordis.

Tot i així el propi servei del bus es veurà afectat per l'activitat comercial. Es modificaran alguns recorreguts i les parades del centre se centralitzaran a la del mercat de Puigmercadal i a la de Sant Domènec. Pel Guimerà no hi passaran ni cotxes i autobusos.

Segons López, es tracta de potenciar el bus per alliberar espai per als vianants. Malgrat tot va assegurar que en el futur s'ha de treballar perquè aquest tipus d'actes alterin el mínim possible el bus urbà perquè «això desorienta a l'usuari. Cal buscar un equilibri».

De les activitats del Shopping Night, a part de les pròpies que pugui organitzar cada comerç, n'hi haurà al llarg de tot el circuit, va explicar Jordi Jet Serra, de l'organització. A la terrassa del Kursaal hi haurà una proposta gastronòmica i de fira de cervesa artesana. A la plaça Europa es promourà el consum responsable en un ambient lúdic i comunitari. A la plaça Major hi haurà parades de comerços, música, una desfilada de gossos que busquen qui els adopti, cinema a la fresca, degustacions i un circuit per a mascotes. El Guimerà ha preparat un punt gastronòmic i música. Al Born hi haurà jazz i a Crist Rei, exhibició de swing. Al mercat Puigmercadal s'hi podrà anar a fer tapes, i l'Urgell recrearà el Paris bohemi de principis del XX. La Plana de l'Om oferirà xocolatada amb música en directe i a Sant Domènec hi haurà demostracions dels serveis d'emergència. Hi faran cap en una caravana en la qual hi participaran una vintena de vehicles. Que ningú no s'alarmi.