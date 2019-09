Junts, ERC i PSC defensen davant Fem el Parc Tecnològic

Junts per Manresa i el PSC van defensar la seva parcel·la de responsabilitat en l'operació del Parc Tecnològic de Manresa després que Fem Manresa la qualifiqués d'actuació «especulativa fallida» que l'únic que havia aconseguit era «trencar l'Anella Verda amb un polígon comercial».

La contundent desqualificació de l'operació va venir arran de l'aprovació, en el ple de dijous, de la despesa plurianual per comprar a l'Incasòl de la Generalitat la parcel·la de l'edifici Impuls.

L'alcalde Valentí Junyent va defensar la compra del solar, amb un cost de mig milió d'euros enguany i de 700.000 euros l'any que ve, perquè suposava «un gran estalvi per a l'Ajuntament», que ha de pagar durant cinquanta anys un cànon a la Generalitat i, a més a més, si no compra el terreny, al final l'edifici Impuls no seria municipal.

El regidor de Fem Manresa Jordi Trapé els va reptar a posicionar-se sobre si tornarien a repetir la mateixa operació: «Ho tornarien a fer?», va dir.

Com que l'operació del Parc Tecnològic es va iniciar amb alcaldia socialista a l'Ajuntament, el portaveu del PSC, Felip González, va respondre que les coses no són blanques o negres i va recordar que l'operació va permetre aconseguir 19 hectàrees «per ampliar el parc de l'Agulla». Una ampliació que «encara s'ha de desenvolupar».

González va lamentar que la crisi econòmica s'interposés en la consecució d'un parc constituït íntegrament per empreses tecnològiques.

L'alcalde Valentí Junyent va recordar que va ser el seu govern al que li va tocar decidir si es rebaixaven els requisits tecnològics d'implantació perquè hi hagués activitat.

I va dir que ho tornaria a fer «sense cap mena de dubte», perquè en aquests moments en aquell sector de la ciutat hi ha «dos-cents llocs de treball que s'haurien perdut per Sant Fruitós com tants d'altres». Dos-cents llocs de treball «que volien ser allà si és que es volia que es quedessin al nostre terme municipal».

El primer tinent d'alcalde i exregidor d'Urbanisme, el republicà Marc Aloy, va afirmar que ja s'havia explicat moltes vegades a la CUP i ara a Fem Manresa que no s'ha trencat cap Anella Verda, perquè aquells terrenys són sòl urbanitzable des de l'any 1981 «i mai han estat Anella Verda».