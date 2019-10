Acte pels presos i exiliats amb la mare d'Anna Gabriel i la dona de Jordi Turull

Entitats i partits independentistes de Manresa organitzen aquest divendres, a 2/4 de 8 del vespre, a la Plana de l'Om, un acte unitari que, sota el títol «Reivindiquem-les», vol donar visibilitat als presos, exiliats i represaliats catalans. Alhora, a les portes del judici per l'1-O, pretén donar valor al fet que «som gran majoria que defensa els drets i les llibertats democràtiques i fonamentals, i rebutja la repressió i la judicialització de la política com a eina per resoldre els conflictes polítics».

Organitzat per ERC, JuntsxCat, la CUP, Òmnium, l'ANC i el CDR, tindrà la presència de Maribel Sabaté –mare d'Anna Gabriel–, Blanca Bragulat –dona de Jordi Turull– i la metgessa Montse Catalán, que parlarà sobre desobediència en els darrers anys del franquisme i al principi de la democràcia. Es passarà un vídeo de Marta Rovira gravat per a l'ocasió; actuaran Jo Jet i Maria Ribot, Jana Caballo i Música per la Llibertat, i es llegirà un manifest. El presentarà la periodista Aina Font.