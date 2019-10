Crida multitudinària a Manresa per protestar contra la sentència i les actuacions policials

Entre 8.000 i 10.000 persones, segons ha valorat per a Regió7 la Policia Local de Manresa, han participat aquest divendres al migdia a la manifestació que ha recorregut els carrers més cèntrics de la capital del Bages i ha acabat omplint de gom a gom la plaça Major per reclamar la llibertat dels líders independentistes.

Convocada pel Comitè de Vaga del 18 d'octubre, la marxa ha arrencat a la plaça de Sant Domènec a les 11 del matí. Durant tot el trajecte, que ha passat pel Passeig de Pere III, Crist Rei, el carrer Guimerà i la Muralla, per enfilar fins l'Ajuntament, l'ambient ha estat molt festiu. Hi ha pres part persones de totes les edats, però els càntics i la iniciativa la portava la gent més jove.

A la plaça Major no s'hi cabia. Ja era plena quan encara tots els manifestants no hi havien arribat. Allà s'ha llegit un manifest molt crític amb l'actuació dels Mossos d'Esuadra i el conseller d'Interior, Miquel Buch.

Alguns dels participants han enganxat adhesius en alguns establiments i, un cop desconvocada la protesta, hi ha qui ha decidit seguir manifestant-se, però davant la caserna de la Guàrdia Civil. En aquest punt, a la 1 del migdia hi havia més de dues-centes persones, també sobretot joves. S'hi han quedat fent càntics de forma pacífica fins cap a 3/4 de 2.