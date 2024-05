El dia per la salut de les dones a Manresa tractarà la sexualitat femenina en la maduresa

Manresa s’uneix a la celebració del Dia Internacional d’Acció per a la Salut de les Dones que tindrà lloc el proper 28 de maig. Al voltant d’aquesta data, es portaran a terme diferents actes amb l’objectiu conscienciar, reivindicar i promoure la salut i el benestar de les dones.

Un dels actes més destacats del programa d’enguany tindrà lloc el 30 de maig, a les 10 del matí. Serà el taller “Despullant tabús: la sexualitat femenina en la maduresa”. Aquesta activitat pretén explorar i desmuntar els tabús i prejudicis que envolten la sexualitat de les dones en l'edat adulta. A través de la comprensió del propi cos i les seves necessitats es busca promoure l’autoacceptació i el plaer en totes les etapes de la vida. Es farà tot brindant aspectes sobre la sexualitat femenina que sovint han estat relegats o ignorats, fomentant un diàleg obert i respectuós sobre temes considerats tabú. La ponent serà Diana Pinzón Sanabria, Antropòloga, investigadora i educadora especialista en educació sexoafectiva integral, violència de gènere i intervenció social. El taller es realitzarà al SIAD, situat al número 6 del carrer de la Canal.

El mateix 28 de maig es portarà a terme el taller organitzat per Consell Municipal de la Dona “Viure plenament: dones en harmonia emocional”, que anirà a càrrec de Creu Roja al Bages i tindrà lloc al Casal Cívic El Castell (carrer Circumval·lació, 60) a partir de 2/4 d’11 del matí.

Activitat física i humor

D’altra banda, i tenint en compte que l’activitat física i l’humor estan estretament vinculats a la salut, el proper 25 de maig es portarà a terme el taller “Moviment, natura i humor” a càrrec de Paqui Borjas Reyes. Serà a les 11 del matí al parc del Cardener, dins la Festa del Riu. Caldrà portar aïllant, roba còmoda, aigua i un mocador gran, i a més comptarà amb servei de canguratge. Les inscripcions es podran fer a partir del 17 i fins al 21 de maig en aquest enllaç.

Pels dimecres 29 de maig, 5 i 12 de juny s’han organitzat tres caminades de benestar emocional per a dones per promoure la connexió amb el cos i l'autoestima. Aniran a càrrec d’Ester Bach Cobacho i la sortida es farà a les 10 del matí des de la plaça Major. En cap cas, el recorregut superarà els tres quilòmetres. Per participar-hi cal inscriure’s clicant aquí.

En l’àmbit més cultural, el Casal de les Escodines acollirà la sessió oberta “Cantem Juntes: vincles i salut”, a càrrec del Cor de Dones. Serà a partir de 2/4 de 10 del matí i les inscripcions es podran fer clicant aquí.