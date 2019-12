«El que havia de ser el dia més important va ser el més dur»

«El que havia de ser el dia més important de la teva vida, el del naixement del teu fill, va ser el més dur», va explicar Ana Balén Núñez, mare de l'Èric. Va néixer amb la síndrome de Wolf-Hirschhorn, que li causa un retard. Només n'hi ha 6 casos a Catalunya i 36 a l'Estat. Ara l'Èric té 10 anys. «Va ser molt dur. Penses per què li ha tocat a ell, a nosaltres», fins que «ho vas assimilant a poc a poc». Va confessar que fins al cap de 3 anys no podia parlar del tema «sense que em vingués plorera. Ara t'emociones. És dur, però ho acceptes i vius el dia a dia sense pensar què passarà demà. Fem una vida tan normal com és possible». Lamenta la manca d'ajuts per fer teràpia, com fisioteràpia, logopèdia o estimulació sensorial. «Tot ho fem nosaltres». I també la manca d'investigació. «No interessa ni surt a compte. No es fa prou», assegura.