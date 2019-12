L'edició de «Joc de cartes» on concursarà la Joviat, el dia 18

L'edició del programa de TV3 Joc de cartes on concursarà l'escola d'hoteleria i hostaleria Joviat de Manresa, juntament amb altres escoles de cuina del territori català, s'emetrà dimecres de la setmana vinent, dia 18 de desembre.

Tal com va avançar Regió7 el 14 de novembre passat, serà el darrer programa de la tercera temporada en antena del concurs presentat pel cuiner Marc Ribas i per aquest motiu, en lloc de participar-hi quatre restaurants d'una zona geogràfica concreta com és habitual, ho faran escoles de cuina com la manresana, de les quals en sortirà la millor de Catalunya, segons anuncia TV3. L'escola de cuina manresana va celebrar 30 anys de trajectòria el juny passat.