Fundació Vicente Ferrer: 50 anys de compromís

L'any 1969 va ser un any de grans esdeveniments històrics. L'arribada de l'home a la Lluna o la primera transmissió del que avui coneixem com a Internet, entre d'altres, van marcar la fi d'una dècada de grans canvis. Aquell any també va marcar l'inici de la transformació d'una part del món situada al sud de l'Índia. El 1969, Vicenç i Anna Ferrer van arribar a Anantapur i van posar els fonaments de l'RDT (Rural Development Trust), nom amb què és coneguda la Fundació Vicente Ferrer (FVF) al país. Mig segle després, la transformació d'Anantapur i d'altres zones rurals pròximes és una realitat que fa 50 anys semblava impossible.

«Com pots pensar en el dia de demà si no saps ni tan sols si avui menjaràs, si podràs donar aliment als teus, ni tampoc saps on dormiràs? Com pots pensar en el futur quan el present és una batalla per la supervivència? Com pots creure en tu mateix si ningú més ho fa?». Anna Ferrer, presidenta de la fundació, explica que aquest era el sentiment de milers de persones que vivien en situació de pobresa extrema i marginació quan van arribar a Anantapur.

Gollapalli Thanda és un dels més de 3.600 pobles que han viscut la transformació i la millora de les condicions de vida dels seus habitants gràcies al programa de desenvolupament de la fundació. Aquest poble, on viuen 163 famílies que pertanyen al grup tribal dels sugalis (un dels més de 500 grups tribals que habiten a l'Índia), arrossegava un passat marcat, primer, per la repressió de l'època colonial britànica i, després, pel control del grans propietaris agrícoles. Vivien en cabanes fetes de fang, en condiciones pèssimes de salubritat. Però els temps de por i submissió ja són història.



El primer pas contra la pobresa

L'escola del poble va ser l'inici de tot. Vicenç Ferrer sempre va considerar l'educació com la base del desenvolupament, el primer pas per alliberar les persones de la pobresa. «De la meva infantesa només recordo la gana, espero que el meu net recordi les cançons i balls que aprèn a l'escola», explica Gangadhar, assegut a l'escola que la FVF va construir fa anys.

Després de l'escola, van arribar molts altres projectes: el programa d'apadrinament, la creació de grups de suport de dones i de persones amb discapacitat, les xerrades per sensibilitzar sobre higiene i sanitat, la construcció de cases i embassaments, l'assistència a l'Hospital de Bathalapalli i les activitats culturals. Tots aquests projectes, que van representar la llavor del canvi, es van posar en marxa un cop la fundació va aconseguir la confiança de la gent del poble.

La forma de treballar de la FVF va més enllà d'aconseguir l'autosuficiència de les persones més vulnerables perquè, sobretot, el que es vol és que canviïn la seva pròpia percepció i siguin conscients dels seus drets. Per això, els objectius principals són millorar la sanitat, educació i l'habitatge, i acompanyar les comunitats perquè reclamin els seus drets.

Avui, 50 anys més tard de l'inici del programa de desenvolupament de la FVF, els camperols expliquen amb orgull que el seu fill o filla ha aconseguit una beca per seguir estudis superiors i que són a la universitat. Moltes dones obren petits negocis i ja no es resignen a viure com a ciutadanes de segona. Encapçalen manifestacions per reclamar els seus drets i eradicar actituds masclistes com la violència de gènere.

Les persones amb discapacitat, ara associades en grups, han vençut l'aïllament social que provocava la discriminació i se senten respectades pel seu entorn i confiades en les seves oportunitats. Gràcies a l'accés a pròtesis i dispositius que milloren la seva mobilitat i autonomia, i a iniciatives de capacitació i ocupació laboral, avui s'enfronten amb decisió a les conductes discriminatòries del seu entorn. Saben que no són persones inferiors, com els havien fet creure.



Compromís amb els ODS

Però, encara queda molta feina per fer i es necessita generar més aliances amb la societat. La fundació continua treballant per tal que les persones de les zones rurals de l'Índia recuperin la seva condició d'éssers humans amb tots els drets. La dignitat, el canvi i la igualtat han estat i continuen sent els principis que han inspirat l'acció de l'organització durant tots aquests anys.

Amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) proposats per l'ONU per a l'any 2030 es fa més evident que mai la necessitat d'implicar-nos tots i totes en el canvi cap una societat més justa i igualitària. Des de les nostres accions més quotidianes fins a les grans decisions i actes d'empreses, administracions, escoles, universitats i organitzacions. A la fundació es promou des de fa 50 anys un model de desenvolupament que coincideix amb les propostes globals de l'ONU. Tenim una responsabilitat compartida en el camí cap a la justícia social.