El supermercat cooperatiu de Manresa arriba als 230 socis en dues setmanes

Supercoop Manresa, el supermercat cooperatiu que obrirà a Manresa al llarg de l'any 2020, ha arribat a les 230 persones sòcies en només dues setmanes. El 30 de novembre, en un acte fundacional a l'Espai Plana de l'Om que pràcticament va deixar petita la sala, va donar-se el tret de sortida a la campanya de captació de persones sòcies del projecte. I és que a diferència d'altres establiments comercials, Supercoop Manresa ja ha obert el projecte des de bon començament. Seran les persones sòcies les que de fet aniran donant forma al projecte, des de l'elecció dels productes que s'hi vendran fins al disseny de les importants tasques de voluntariat que singularitza el projecte i que ha de permetre a Supercoop Manresa oferir uns productes de qualitat i proximitat a un preu assequible.

En l'acte del dia 30 a la Plana de l'Om es va explicar el procés a través del qual s'ha arribat al moment actual, des que el maig de 2018 es va projectar per primera vegada a Manresa el documental 'Food Coop', que explica la interessant i reeixida experiència d'un supermercat cooperatiu de Nova York en el qual s'estan inspirant diversos altres supermercats en diferents ciutats d'Europa, entre elles Manresa. L'octubre passat es va donar el primer pas important, en constituir-se formalment com a cooperativa, i el següent era el dia 30 de novembre obrint el projecte a la ciutadania de Manresa i el Bages.

La resposta ha estat molt bona. Fins a 230 persones ja han formalitzat la seva entrada com a sòcies de Supercoop Manresa, i d'altres han mostrat l'interès de fer-ho pròximament. Només s'ha de pagar un quota inicial i única de 50 euros que dona dret a participar de la creació del projecte i, un cop obert, a consumir a Supercoop Manresa. Des de l'equip promotor sempre s'ha dit que per poder obrir amb garanties i que es pugui oferir el producte de qualitat, de proximitat i a un preu assequible, la xifra ideal de persones sòcies ha de poder rondar les 700 en el moment de l'obertura.

Per tant, tota aquella persona interessada en el projecte ja pot formalitzar-ne l'entrada com a sòcia, sense haver d'esperar a que obri el supermercat. La inscripció es pot fer al web supercoopmanresa.cat (on també hi ha àmplia informació sobre el projecte) o bé adreçar-se al punt d'informació presencial que hi ha al General Store (Passatge Catalunya, 6, Manresa), de dimarts a divendres, de 5 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre.

En l'acte fundacional del dia 30 també es va informar de la intenció d'obrir al llarg del 2020 en un espai del Mercat del Puigmercadal que l'Ajuntament de Manresa treurà a concurs públic properament. Si bé des del grup promotor es té el convenciment que el projecte de Supercoop Manresa s'adiu amb l'objectiu que té l'Ajuntament per al Puigmercadal, si finalment no es pogués accedir a aquest espai, ja s'està pensant en d'altres de Manresa mateix per obrir igualment i donar resposta a la il·lusió expressada ara ja per desenes de persones de la ciutat i la comarca del Bages per passar a exercir un consum més conscient i sostenible. Un projecte cooperatiu i sense ànim de lucre en el qual tant productors com consumidors puguin sortir-ne beneficiats, uns cobrant un preu digne i els altres pagant-ne un d'assequible, tot plegat a partir d'una alimentació el màxim saludable i prioritàriament ecològica i de proximitat.



Dissabte, dia 21 de desembre, vermut amb Esther Vivas al Puigmercadal



Una ocasió d'or per conèixer el projecte de Supercoop Manresa i tot allò que envolta al món del consum conscient i els supermercats cooperatius serà aquest dissabte 21 de desembre al Mercat del Puigmercadal de Manresa. A partir de les 11 del matí i fins a la 1 del migdia hi haurà una parada informativa de Supercoop Manresa. I les 12 s'hi farà un vermut amb la presència d'Esther Vivas, periodista i escriptora especialitzada en temes de sobirania alimentària i consum conscient.

Vivas hi farà una presentació titulada «Cap a un consum crític i una maternitat desobedient». A partir de les 11 en el mateix espai també hi haurà un taller de circ amb l'Associació La Crica i un tast de cafè de comerç just. Tot plegat s'emmarca en la jornada «Canvis socials i estils de consum» de la campanya «Justícia global, mirades des de Manresa» que organitzen l'Ajuntament de Manresa i el Consell de Solidaritat de Manresa.