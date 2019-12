Manresa acollirà el 2020 un innovador projecte educatiu

El Museu de la Tècnica de Manresa acollirà a partir del 31 de gener l'exposició «Les matemàtiques i la vida», nascuda a Manresa fa deu anys. Des de llavors, ha estat comissariada per Montse Alsina, professora investigadora del departament de Matemàtiques de la UPC a Manresa, i ha voltat per Catalunya amb molt èxit de públic.

L'exposició es podrà veure dins el projecte STEAM, de l'acrònim de Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics, una proposta que pretén educar els estudiants a partir de les vivències del dia a dia. A més de l'exposició, s'han programat activitats adreçades a un públic que va dels 3 als 18 anys, totes pensades i desenvolupades des de la UPC Manresa. Per ara ja hi ha més de 2.000 alumnes inscrits. La Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia, la UPC i BBVA han signat un contracte per a la posada en marxa d'aquest innovador projecte.