Les tradicions del Bages centren el Campi que s'obre divendres

El saló de la infància i la joventut tindrà un espai reservat perquè entitats de la capital del Bages facin les seves actuacions. Algunes de les associacions que hi participaran seran Manrusia van del Pal, Xàldiga, Casal Culturals Dansaires Manresans, els Tirallongues, Esbart Cor de Catalunya, entre d'altres. D'altra banda, i gràcies al Club Patí, s'oferirà l'oportunitat de practicar l'hoquei.

A més a més, els infants i joves podran endinsar-se al món de la guerra dels Matiners d'Avinyó, a banda de gaudir d'un espai de jocs gegants.



Creixement cap a l'exterior

Una de les novetats és que s'aposta per seguir creixent cap a l'exterior amb una oferta d'activitats que inclou karts infantils i elèctrics, circuit de bicicletes, parc d'aventura amb tirolina, food trucks i espai per menjar i l'atracció de jumping per poder saltar ben alt.

La bona acollida de les activitats dirigides a infants de zero a 3 anys ha fet que s'habiliti una zona específica per ells, el Campi Xics (a l'espai Judo) que acollirà l'espai Microxics amb piscines de boles, jocs simbòlics, inflables i el corral d'en Pau, on podran jugar amb animals fets d'escuma.

Dins el pavelló hi haurà activitats com el Laberint, el racó dels contes, un espai de realitat virtual, una pista americana, tallers de maquillatge i treballs manuals, la ludoteca, el joc de construcció Kapla, un room escape, així com un estand per aprendre l'elaboració del vi i un que, sota el nom de Ruta a Montserrat, lliurarà uns passaports per anar timbrant les activitats que vagin realitzant. Serà un record que els participants podran endur-se a casa.

Per segon any consecutiu, l'espai del conte del Campi qui Jugui acollirà el taller «Xup xup de contes» per reflexionar i sensibilitzar sobre la diversitat de gènere.

En total hi haurà més d'una trentena d'activitats adreçades a infants i joves d'entre 3 i 12 anys, tot i que, com en les darrers anys, s'han creat espais intergeneracionals per tal que pugin interactuar infants i adults, com l'espai Campi Xics per als menors de 3 anys.