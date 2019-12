El bus urbà supera el 2019 els 2,2 milions d'usuaris i se situa en els seus màxims històrics

El servei de bus urbà de Manresa ha arribat avui divendres al migdia als 2,2 milions d'usuaris d'aquest any 2019. Per aquest motiu, s'ha fet un obsequi commemoratiu a la usuària amb què s'ha assolit exactament aquesta xifra, que ha rebut de mans del regidor d'Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López, juntament amb responsables de Bus Manresa. La persona agraciada ha estat Mònica Morejon, de 26 anys i veïna de Manresa, usuària habitual del bus. El premi ha consistit en tres targes T-Mes, de manera que podrà viatjar gratuïtament durant tres mesos. Igualment, els 50 usuaris que han pujat al mateix bus que la guanyadora i a l'anterior, a les 12 del migdia, han rebut també targetes T-2 (vàlides per a dos viatges) de regal.

Les xifres del servei de bus manresà han assolit aquest any xifres històriques. Només el 2008 es va assolir un nombre més alt d'usuaris que el d'aquest any, des que es comptabilitzen les dades. El 2018, la xifra d'usuaris a 31 de desembre va ser de 2.043.825.

Així doncs, el nombre total d'usuaris d'aquest 2019 pujarà a l'entorn del 8,4% respecte l'any anterior. S'ha de tenir en compte la bona acceptació de la campanya que es va posar en marxa el 30 de novembre passat, en què el bitllet senzill val només un euro. Així, si comparem els períodes nadalencs de l'any passat i aquest any hi ha hagut un increment molt important: del 10 al 23 de desembre de 2018 van pujar al bus a Manresa un total de 94.923 persones, mentre que del 9 al 22 de desembre del 2019 hi ha hagut 106.316 usuaris, un increment de més del 12%. Pel que fa a la recaptació, malgrat que el bitllet senzill aquest any valgui només un euro, s'ha ingressat més que l'any passat (63.209 € el 2018 i 64.854 € el 2019).



Bus Manresa compta finalitzar l'any amb uns 2.214.000 usuaris, la segona xifra més alta des de 1985, només superada per la del 2008 (2.246.557). Aquest any 2019 s'han assolit xifres gairebé de rècord d'usuaris en un mes: l'octubre hi va haver 215.191 usuaris, molt a prop del rècord absolut (218.155, d'octubre de 2008). El maig i el novembre es van superar per primer cop a la història en aquests mesos els 200.000 usuaris (208.730 el maig i 202.294 el novembre). Pel que fa a viatgers diaris, el dimecres 17 de desembre es va superar el rècord d'usuaris en un dia (comptabilitzant totes les línies) i es va arribar a 10.047.

Noves tarifes 2020 bus urbà de Manresa, títols propis

Per al 2020, es manté el preu del bitllet senzill a 2 €. Les targetes T-10 i T-mes del bus Manresa, es continuen establint al 80% del preu dels mateixos títols assimilats integrats de l'ATM (T-casual i T-usual).

En aquest sentit la targeta T-10 passa de 8,15 € a 9,10 €, essent el preu per viatge de 0,91 €. Aquesta és una targeta multipersonal amb transbordament gratuït entre línies. La targeta T-mes, que es rebaixa molt significativament, un 26%, i passa de 42,20 € a 32 €. aquest és un títol unipersonal que permet viatges il·limitats durant 30 dies consecutius, després de la seva primera validació.

Amb aquest canvi de tarifes es vol potenciar l'ús dels usuaris més habituals del servei, ja que per 1 euro al dia es podran fer viatges il·limitats en un mes.

També es pot utilitzar la targeta T-bonificada que es lliura a les oficines d'Atenció ciutadana de l'Ajuntament a qui compleix els requisits establerts per l'Ajuntament. Aquest títol permet viatges il·limitats durant tot l'any sense cost. Té una taxa de 12 € de realització i renovació anual. L'utilitzen més de 3.000 persones de la ciutat.

També es disposa d'una targeta de dos viatges T-2, d'us promocional i de venda a establiments que la vulguin utilitzar com a obsequi en les seves compres. Les activitats interessades la poden comprar per 1,80 € (surt a 0,90 € el viatge).

Al Bus Manresa també es poden utilitzar tota la gama de títols integrats de l'ATM.

Tots aquests títols es venen en estancs i activitats autoritzades repartits per tota la ciutat.