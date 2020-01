Un nen, Joan, i una nena, Asia, els primers nadons del 2020 nascuts a Manresa

Els primers nadons nascuts a Manresa el 2020 han estat força matiners. El primer ha estat el Joan, que han nascut a la Clínica Sant Josep a les 2 de la matinada i 11 minuts. Al cap d'una hora i deu minuts, ha nascut la primera nena de l'any a la capital del Bages, l'Asia. Ho ha fet a l'Hospital Sant Joan de Déu. Pels volts de les 11 del matí hi ha hagut un segon naixement a la Clínica.

El Joan ha pesat 3 quilos i 200 grams, i l'Asia, 3 quilos i 410 grams.

Caldrà veure com es desenvolupa la jornada i s'hi ha més naixements a banda dels tres que s'ha produït fins pels volts de les 11 del matí. L'any passat, el dia 1 de gener del 2019 hi va haver set naixements a Manresa en nou hores entre Sant Joan de Déu, on n'hi va haver cinc, i la Clínica Sant Josep, amb dos més. El primer nadó a les nostres comarques va ser Maria Cabrera Mata, va arribar al món a les 00.29 h.

Com aquest any, el primer de Catalunya va néixer a Terrassa.