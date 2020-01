Manresa perd la cavalcada dels Comtals, la quarta que es deixa de fer des del 2017

Avui diumenge no hi haurà cavalcada de Reis al barri dels Comtals de Manresa. Serà la quarta que desapareix des del 2017. Aleshores, ho van fer la de la Sagrada Família, que se celebrava des de feia 37 anys, i la de la Balconada, que en feia 25 i que aquest barri organitzava conjuntament amb el barri de Cal Gravat des del 2012. L'any passat també la va deixar d'organitzar el Xup per manca d'efectius per portar-la a terme.

Segons han explicat fonts properes als Comtals, ara la junta ha dimitit i s'ha de fer una assemblea en breu per triar-ne una de nova, de manera que no hi ha ningú per mantenir la cavalcada. Pel que fa al Xup, si bé no la recupera, Melcior, Gaspar i Baltasar seran avui al local del barri repartint regals a partir de les 5 de la tarda.

Al barri de la Font dels Capellans van suspendre l'arribada del carter reial per la recent mort del seu president històric, Josep Rueda, però la junta va decidir mantenir l'arribada dels Reis pensant en la canalla, tot i estar encara molt afectats per aquesta pèrdua. A les 6 de la tarda es podrà visitar un petit pessebre vivent a la sala polivalent de la Font, i a 2/4 de 7 la tarda hi haurà l'arribada dels Reis d'Orient per repartir presents als infants del barri manresà.

Al local de l'Associació de Veïns de Vic-Remei, com és tradició, qui farà cap al barri serà el Rei ros, que repartirà els regals a la quitxalla a partir de les 8. Expliquen fonts de l'ens veïnal que, una vegada la cavalcada de Manresa arribi a la plaça de la Bonavista, el Rei ros ja anirà cap al seu local social per atendre els menuts.

Pel que fa a la cavalcada del Poble Nou, com és habitual, començarà més tard perquè participaran amb dues carrosses, el trineu i la barca, a la cavalcada de Manresa. Pel que fa a les altres dues carrosses que tenien, l'estrella i la carbonera, Valentí Serra, president de l'entitat veïnal, explica que les han cedit a la cavalcada de la ciutat perquè les faci lluir, perquè amb el canvi de local social de l'Escorxador al carrer de Flor de Lis, 22, han perdut metres quadrats.

L'arribada dels Reis d'Orient al local social del Poble Nou serà a 1/4 de 9 del vespre. El recorregut començarà pel carrer del Bruc, el de Barcelona, el de Font i Quer, Major, la plaça de Mossèn Vidal, el carrer de Sant Josep, la plaça Bages, l'avinguda de les Bases de Manresa i el carrer de Flor de Lis, on hi ha el local de l'entitat.

Com és habitual, a la barriada Mion-Puigberenguer-Poal, l'arribada de Melcior, Gaspar i Baltasar serà demà dilluns, després que el dia 27 de desembre passat el carter reial recollís les cartes al centre cívic. Els Reis d'Orient arribaran a la plaça de la Democràcia a partir de 2/4 de 12 del migdia i allà faran el repartiment de regals.

També demà hi haurà concert de nadales a la parròquia de la Sagrada Família, protagonitzat per la coral Eswèrtia, a les 6 de la tarda.