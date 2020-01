El 2012 es va obrir parcialment

? La col·locació simbòlica de la primera pedra del complex de l'Ateneu les Bases va ser el març del 2010. El que fins llavors era un gran solar que s'utilitzava per aparcar es va convertir, al cap de dos anys, en un equipament al sector nord de la ciutat per donar servei als ciutadans. El juny del 2012, es va inaugurar oficialment. Dies abans ja havia entrat en funcionament el gimnàs i, posteriorment, ho anirien fent la resta de serveis com la biblioteca, la cafeteria i l'espai cívic.