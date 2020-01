CaixaBank lloga el local de les Bases de Manresa on hi havia el bar Cibus

CaixaBank ha llogat el local de l'avinguda de les Bases de Manresa on hi havia el restaurant Cibus, als números 82-84, que fa xamfrà amb l'avinguda de l'Abat Oliba.

Segons han explicat fonts del grup financer, que han confirmat que han llogat el local, encara no saben a què el destinaran perquè estan fent una reorganització general de les seves oficines que s'ha d'acabar de definir. Sí que han explicat que aquesta reorganització es basa en dos puntals, que són la proximitat i la innovació.

Relativament a prop d'on hi ha el local de les Bases, CaixaBank ja hi té una oficina bancària. Està situada a la carretera de Santpedor, 162-164. Es per això que s'ha especulat amb la possibilitat que aquesta tanqui i que es traslladi a les Bases de Manresa amb el model Store de les darreres que ha obert, com l'estrenada el 30 d'abril al carrer de Sant Cristòfol de la Sagrada Família.

Al Bages, CaixaBank disposa de quatre oficines de nou model: tres a Manresa (Store Passeig de Pere III, Store Bonavista i Store Mercat de la Sagrada Família) i una a Sant Joan. D'altra banda, com va informar aquest diari l'octubre passat (vegeu edició del dia 25), CaixaBank obrirà a la planta baixa de l'edifici de Can Jorba un nou centre Business per a microempreses, comerços i autònoms, i a la primera planta, el Centre d'Empreses de Manresa per prestar serveis a negocis de la Catalunya Central que facturen més de dos milions.