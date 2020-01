Nom de dona i amb els dos cognoms per recordar el llinatge matern de l'homenatjada

El nou carrer de Pilar Bertran Vallès (Barcelona,1905-1998) és un homenatge a la primera bibliotecària que hi va haver a Manresa. A més a més, incopora el dos cognoms per recordar el llinatge matern. Aquesta iniciativa es va aprovar fa 3 anys en un ple municipal.

Bertran Vallès va arribar a Manresa l'any 1928, a la llavors anomenada Biblioteca Popular, a l'institut Lluís de Peguera. Va exercir de directora de l'equipament fins al 1935, quan va ser destinada a la biblioteca Ignasi Iglesias del barri de Sant Andreu de Barcelona.

A Manresa va iniciar la redacció d'un dietari que ha recollit l'Associació Memòria Història de Manresa i que és un retrat no tan sols de la biblioteca sinó de la vida a Manresa i comarca.

És al carrer on s'ha instal·lat un nou supermercat de Mercadona. Té uns superfície de 1.700 metres quadrats i dues plantes d'aparcament subterrànies amb una capacitat per a més de 160 vehicles. La inversió que hi ha fet l'empresa valenciana ha sigut de 6 milions d'euros. La seva obertura ha suposat el tancament de l'establiment de la carretera de Vic-Gaudí.

Mercadona manté tres supermercats a Manresa: el nou, el de l'avinguda Universitària i el del Francesc Moragas.