Llogaters i propietaris celebren amb una festa al pati comunitari que finalment hagin maxat

L'ambient era festiu ahir al pati comunitari dels blocs 66, 68 i 70. Els veïns havien aconseguit fer fora els okupes i van decidir organitzar un dinar on, a part d'un bon aperitiu, no hi faltava carn per celebrar-ho. Hi van assistir una setantena de persones. Com que hi ha hagut molts veïns que s'han involucrat la darrera setmana per vehicular aquestes protestes i parlar amb la policia i l'Ajuntament, van fer una entrega de petits trofeus a alguns dels que més s'hi han implicat. Els van lliurar, en una acte irònic, unes medalles.

Van posar música per animar més el dinar. Alguns dels veïns miraven les noves portes de seguretat instal·lades dijous, mentre el vigilant privat que custodia els despatxos guaitava que ningú s'hi colés a l'interior. «Estem pletòrics perquè han estat unes setmanes dures, amb el temor de molts de nosaltres de sortir a les escales», explicava Cristian Moreno, que viu en un dels habitatges. Saben que, en haver-hi molts veïns, han pogut pressionar, i que en altres blocs de la ciutat on n'hi ha menys no tenen tanta força.