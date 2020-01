Una delegació manresana visita Hongria en un programa de millora de centres històrics

Una delegació manresana visita Nyírbátor (Hongria) per participar en una trobada del projecte europeu URBACT Re-grow City, juntament amb representants d'Altena (Alemanya) i de altres sis ciutats europees que conformen la xarxa. La regidora de Centre Històric, Claudina Relat, participa de la comitiva.

El passat gener de 2019 va començar el desenvolupament del projecte URBACT Re-grow City al Centre Històric de Manresa, projecte que té per finalitat compartir amb una xarxa de ciutats el coneixement per implementar un seguit de bones pràctiques de voluntariat que, a Manresa, han d'ajudar a revitalitzar el Centre Històric.

En el cas de Manresa, el projecte treballa per implementar el projecte La Canal, una Plataforma d'Acció Comunitària que canalitzi l'energia de les persones a títol individual que vulguin fer accions per tal de millorar la cohesió social i el nivell de vida al barri.

La taula de treball de L'Antic, amb el suport del projecte, és el grup proposat per desenvolupar l'acció. És per això que dos membres de la taula de treball, Oriol Barri i Rateb Roby Asalieh han format part de la comitiva, juntament amb la tècnica de projectes europeus de l'Ajuntament, Sònia Puyol, el coordinador de la taula, Jordi Serra Morales, conegut com a Jet, i la regidora de Centre Històric de Claudina Relat.

L'Ajuntament, a través de la Regidoria de Centre Històric està treballant per donar un aixopluc a La Canal, amb el suport del projecte europeu Urbact Re-grow City. Es voldria que fos una xarxa de voluntariat que comptés amb un local privat, cedit o a un preu de lloguer simbòlic, i rotatiu de manera que La Canal servís per anar despertant diverses zones del Centre Històric. Aquest espai actuaria com a sostre per a La Canal i es pot entendre com un modest centre cívic o comunitari.