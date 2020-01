Tall de trànsit a la carretera de Santpedor

Avui comencen els treballs urgents d'arranjament per l'enfonsament del paviment de la calçada a la carretera de Santpedor, entre el carrer Balmes i el de Menorca. Per aquest motiu, hi tallaran el trànsit i hi haurà afectacions en la mobilitat durant 10 dies com a mínim, i podria ser més temps segons l'abast de les obres que s'hi hagin de fer. Encara no se sap exactament què ha provocat l'enfonsament. Les obres seran a càr-rec d'Aigües de Manresa. L'estiu passat, el carrer va estar tallat per renovar les canonades.