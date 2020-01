La comunitat xinesa de Manresa fa desfilar el drac protector en l'inici de l'any de la rata

L'any de la rata va començar aquest diumenge a Manresa amb la desfilada d'un drac de colors llampants i dents afilades, long si traduïm la grafia xinesa als caràcters occidentals. Amb un recorregut des de la plaça Major fins a la de Sant Domènec, amb l'anada per Sant Miquel i la Plana de l'Om i la tornada per la Muralla, la comunitat del gran país asiàtic resident a la capital bagenca va saludar l'any nou –enguany es va escaure en dissabte, dia 25 de gener– i va mostrar als seus conciutadans una de les tradicions més potents de la seva cultura. «El drac era una figura molt important a l'antiga Xina, ja que es considerava que tenia una funció protectora», va explicar la jove traductora Lisa Pan.

Els representants de l'Associació Xinesa de la Catalunya Central –amb Kangnian Chen (president) i Fengnan Pan (president executiu) al capdavant– van ser rebuts a la casa consistorial per l'alcalde, Valentí Junyent, i el regidor de Nova Ciutadania i Cooperació, Jamaa Mbarki el Bachir. Ambdós van ser convidats a pintar els ulls negres al drac, un gest simbòlic que representa el despertar de la bèstia. Entre el públic, tothom qui ho va voler, sobretot els infants, es va poder fer una fotografia amb l'animal mitològic.

Posteriorment, la comitiva va iniciar una desfilada per diverses vies i places del centre de la ciutat, seguida amb interès i amb el mòbil a les mans per uns quants centenars de ciutadans que, gairebé a l'hora de dinar, encara voltaven pel carrer. Un drac d'una vintena de metres d'escates grogues, taronges i vermelles, guiat per Fengnan Pan i conduït per nou portadors xinesos, va itinerar enmig d'una notable expectació. «La coreografia no és sempre la mateixa, hi ha diferents maneres d'expressar el moviment del drac», va afegir Lisa Pan, filla de Fengnan, que en tot moment va exercir de traductora. Després, a la sala teatral d'Els Carlins es va celebrar una vetllada d'espectacles tradicionals, amb mostres de teatre, música i dansa, entre altres disciplines característiques de la Xina.

Segons el calendari tradicional xinès, aquest dissabte es va donar la benvinguda a l'any 4718, dominat pel signe zodiacal de la rata. Un animal poc valorat en la cultura occidental però que representa la gent espavilada i múrria. La civilització xinesa no segueix el calendari gregorià i la data de l'entrada a l'any nou no és sempre la mateixa, però es fa coincidir amb l'inici d'una nova lluna plena entre final de gener i mitjan febrer. Un esdeveniment de primer ordre per als xinesos i, també, per als habitants d'altres països del seu entorn.

A Manresa hi ha empadronades 607 persones de nacionalitat xinesa, segons les darreres dades registrades, que pertanyen al juny de l'any passat.