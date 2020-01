Carles Mundó presenta a Manresa el llibre «El referèndum inevitable»

L'Espai Òmnium de Manresa acollirà demà, a 2/4 de 8 del vespre, la presentació del llibre El referèndum inevitable, de Carles Mundó, en un acte en el qual, a més de l'exconseller de la Generalitat, també intervindran Marc Aloy, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Manresa; David Casellas, advocat, i Sílvia Sanfeliu, directora teatral.

Carles Mundó, qui va ser el màxim responsable de Justícia del govern de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, destituït pel 155, dibuixa a El referèndum inevitable els elements de la recepta per aconseguir un referèndum pactat: que l'independentisme superi el 50% en totes les eleccions de manera sostinguda; enfortir les institucions; i aconseguir el reconeixement internacional. Això combinat amb «no renunciar mai» al diàleg i no perdre la «moral de victòria». «L'independentisme no creixerà a través de jugades mestres», va afirmar el republicà en la presentació de l'obra el novembre passat.

Condemnat per desobediència i detingut un mes en presó preventiva, Mundó defensa que per tal que l'independentisme pugui traçar una estratègia compartida és imprescindible que es comparteixi el mateix diagnòstic.