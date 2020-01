Mor de manera sobtada Rosa Argelaguet, directora de la UPC de Manresa i regidora a Sallent

Rosa Argelaguet, directora de l'Escola Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) de la UPC i regidora a Sallent, ha mort aquest dijous en patir un vessament cerebral que ha estat irreversible. Argelaguet, que tenia 61 anys, era doctora en Enginyera Industrial, una de les primeres dones amb aquesta titulació a Manresa. A la Politècnica va ser impulsora de diferents estudis, com el grau en Sistemes TIC i el grau d'Automoció. Havia ocupat càrrecs de màxima direcció en dues etapes, com a vicerectora d'Estudiants del centre, 1998-2004, i ara com a directora de l'Escola de Manresa (2014). A la capital del Bages va ser regidora d'Universitats al darrer mandat de l'alcalde Jordi Valls (2004-2008). El funeral tindrà lloc el dissabte 1 de febrer a les 12 del migdia a l'església parroquial de Santa Maria de Sallent.

En l'àmbit de la política, va tenir una llarga vinculació amb el grup socialista, molt lligada a la presència de l'exalcalde de Manresa Jordi Valls. Es va mantenir en llistes socialistes tant a Manresa com a Sallent, el seu poble de naixement i residència fins ara. Actualment, però, havia canviat de formació política i havia entrat a la candidatura de Junts x Sallent, liderada per l'exalcalde David Saldoni.

Estava casada amb el fotògraf sallentí Joan Maria Llenas, i era mare de dues filles.

Aquesta setmana havia tingut alguna indisposició que li havia impedit complir els deures de directora del centre i ahir, dijous, els regidors i companys del seu grup al ple de Sallent es van estranyar de la seva absència sense que hagués comunicat res. La notícia ha provocat una gran consternació en el món acadèmic i polític.

Rosa Argelaguet, quan va prendre possessió del càrrec de directora

Se suspèn la inauguració de divendres



Amb motiu de la seva defunció, s'ha anul·lat la inauguració, prevista per a demà, divendres, de l'exposició "Les matemàtiques i la vida" al Museu de la Tècnica de Manresa, organitzada per l'EPSEM-UPC.

A 2/4 de 6 de la tarda hi havia l'activitat "Les matemàtiques a la màgia i viceversa" i, a 2/4 de 7, s'havia de portar a terme la inauguració institucional, seguida d'una visita oberta a la mostra.

Notes de condol per la mort d'Argelaguet



A través d'un comunicat, el Consell Comarcal del Bages ha expressat el seu "més sincer condol" per la mort de Rosa Argelaguet. L'ens vol posar en valor la seva figura, una "enginyera experta en sistemes i automàtica, que va impulsar el grau en Enginyeria de Sistemes TIC a Manresa i havia defensat projectes del territori com el Geoparc de la Catalunya Central".

Des del grup municipal de Junts x Sallent, Cabrianes i Cornet, també s'ha emès un escrit en el qual es defineix Argelaguet com "una persona compromesa amb el municipi de Sallent, del qual va ser primera tinent d'alcalde entre el 2011 i el 2019" i actualment regidora. "Colpits, expressem el nostre condol a la família i amics", diu Junts x Sallent.