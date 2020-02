La 4a planta està al mateix nivell que el Carme

És possible que des de la plaça Major no ho sembli, però, quan s'és a l'interior de la casa Fàbregas, hom s'adona que té molta alçada. Tanta, que la quarta planta queda al mateix nivell que l'alberg del Carme, que es veu des de les finestres que donen al carrer d'Amigant (a la foto). Just a l'altra banda d'aquesta planta també es veu, gairebé alineada amb la casa, la torre de Santa Caterina.