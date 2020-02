Activistes de la PAHC reben multes per l'intent d'aturar un desnonament

La PAHC Bages fa set anys que actua per aturar desnonaments. Fins ara, només el del 25 de març passat ha suposat la intervenció dels Mossos d'Esquadra, a qui el mig centenar d'activistes que hi van participar van intentar dificultar el pas. Trenta d'aquests activistes van ser identificats i, de moment, ja n'hi ha 18 que han rebut una multa administrativa -de 601 euros per cap- els darrers quinze dies. La plataforma calcula que, en total, podrien superar els 20.000 euros. A més, hi ha tres persones encausades per atemptat a l'autoritat pels mateixos fets.

Si supera els 20.000 euros, la sanció serà una de les més altes de les que s'han imposat a l'Estat en aplicació de la Llei Mordassa, o potser la més alta, segons va explicar ahir Àlex Winfield, membre de la PAHC, per a qui «entenem que han decidit establir precedent i multar el màxim de companyes per intentar dissuadir-nos». En nom de la plataforma, va reclamar la derogació de la Llei Mordassa amb caràcter retroactiu i «la destitució immediata» del conseller d'Interior, Miquel Buch, perquè «durant el seu mandat s'han produït més d'un i de dos desnonaments amb violència per part dels Mossos d'Esquadra».

Els fets van tenir lloc el 25 de març passat. Els Mossos van fer efectiu el desnonament d'una família que feia dos anys que no pagava el lloguer per manca d'ingressos, formada per un matrimoni i dos fills majors d'edat, al bloc número 5 del carrer de Lluís Argemí de Martí, on des de mig matí es van concentrar els membres de la PAHC. Els afectats eren a la Mesa d'Emergència de l'Agència Catalana d'Habitatge, que feia sis mesos que els havia reconegut el dret a un pis, però no els l'havia donat. Aquell era el cinquè desnonament al qual s'enfrontaven. Els quatre anteriors els van aturar els informes de l'Ajuntament. Avui, viuen al pis d'emergència que els van acabar atorgant.

Winfield apuntava que «és l'únic desnonament que s'ha executat amb violència a Manresa». Tot i que va a èpoques, la plataforma afronta setmanalment una mitjana de tres desnonaments.



Suport d'Alerta Solidària

Ahir al migdia, en la roda de premsa davant de l'ajuntament per denunciar el cas, hi van assistir una vintena de membres de la plataforma, que tindrà suport legal i jurídic per als encausats, que encara no tenen les citacions, per part de l'organització antirepressiva de l'Esquerra Independentista dels Països Catalans Alerta Solidària. D'entrada, «no pagarem els 20.000 euros. Presentarem recursos», va avançar Winfield. Per fer-hi front, a més a més, «organitzarem concerts i mobilitzacions que anirem anunciant».

En la seva intervenció, tant Winfield com Lídia Soler, una altra activista de la plataforma, van insistir que la PAHC continuarà treballant per aturar desnonaments. L'acte es va acabar amb aplaudiments i crits de «sí que es pot» i de «la lluita segueix. Fort, fort, fort». Entre els presents hi havia el regidor de la CUP Jordi Trapé, i qui va ser alcaldable per Podem Manresa, Carmelo Plaza.