Set estrenes i un gran canvi que podria arribar el 2021

Cada tres anys, els grups que participen a l'Aixada miren de renovar el seu espectacle. Enguany, ho han fet set. En la presentacióde la fira, Dani Ledesma i Tàtels Pérez, responsables de la coordinació artística, igual que Ivan Padilla, que també hi va assistir, van explicar quins seran. També hi ha novetats a l'espectacle central, el de l'arribada del rei i el bisbe. Pérez va avançar que de cara a l'any vinent s'hi podria fer una renovació important. L'actual, va apuntar, fa sis o set anys que no es toca.

Pel que fa als actes centrals, s'hi incorporen Genina Llussà, que serà la nova reina Maria de Navar-ra; Jordi Garriga, que interpretarà el constructor de la Sèquia, Ramon d'Iglesias; i Fina Sallés, que es posarà a la pell de la mare d'un nadó que perd la vida per la manca d'aigua i que ahir va fer una breu aparició a la roda de premsa. Per primera vegada, el personatge del Tinet es convertirà en Tineta, interpretada per l'actriu manresana Anna Selga. A més a més, els Jueus de l'Aixada oferiran un ball jueu al rei Pere III.

Quant als grups, s'ha creat el nou grup de dansa El Personal, de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages, que representarà els treballadors, criats i servents dels nobles. El seu primer espectacle duu el nom «A la taverna». L'Associació per la dansa Estudi Folk estrenarà «Del joglar i les joglaresques». El col·lectiu de les Zíngares de l'Aixada, format per dansaires de l'Esbart Manresà, viurà un relleu generacional i estrenarà «L'essència». Per part seva, els Moravians de l'Esbart Manresà també estrenaran espectacle, «Orígens». El Grup Picarol, Cascavell i Esclop de l'Esbart Manresà presentarà «Som orfes». Diablons i Tabalons de Xàldiga estrenaran «L'aire de la mort», i Farsants Universals d'arreu oferiran dues noves farses: «La sopa de pedres» i «L'arbre generós».