Els Pallapupes seran un dia més amb els infants de l'Hospital Sant Joan de Déu

La Fundació Althaia incorpora un segon dia de Pallapupas a la setmana per tal que l'humor pugui arribar a tots els infants que han de sotmetre's a un procés quirúrgic a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

L'ampliació d'aquest servei, que contribueix a millorar l'estat emocional dels nens i nenes amb problemes de salut i a humanitzar el procés d'hospitalització, ha estat possible gràcies al programa de mecenatge infantojuvenil de la institució i a la col·laboració de la família Esteve.

Els Pallapupas, que ofereixen els seus serveis a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa des del 2008, acompanyen l'infant abans, durant i després d'una intervenció quirúrgica. En total, i gràcies a aquests donants, els Pallapupas desenvolupen la seva tasca assistencial als nens i nenes hospitalitzats a la planta de Pediatria, als que són atesos a urgències i a l'Hospital de dia pediàtric.

Està demostrat que els infants que arriben al quiròfan acompanyats dels Pallapupas i que viuen tot el procés en un context d'humor ho fan en un estat de relaxació i sense por al que es trobaran. Això fa que l'entorn hospitalari i el procés quirúrgic sigui viscut pels nens i nenes com una experiència divertida i de curiositat i que el record que els quedi sigui en positiu, cosa que dona molta tranquil·litat a les famílies.

Fins ara, aquests pallassos professionals visitaven l'Hospital Sant Joan de Déu un cop a la setmana, els dijous, gràcies a la implicació de la Fundació Nous Cims. A partir d'ara, ho fan també un segon dia a la setmana, que alternativament és el dimarts i el dimecres, per cobrir la majoria d'intervencions quirúrgiques pediàtriques programades. L'any 2018 es van fer unes 500 intervencions quirúrgiques a infants.

L'humor combat l'estrès, redueix el dolor en alliberar endorfines, estimula el sistema immunològic augmentant el nivell de cèl·lules T i baixant els nivells sèrics de cortisol, ajuda a promoure una perspectiva positiva i a afrontar situacions difícils i a crear vincles.

La intervenció dels Pallapupas no només beneficia els pacients pediàtrics, sinó també els familiars que els acompanyen.



El projecte de mecenatge infantojuvenil d'Atlhaia



La Fundació Althaia té en marxa una campanya de participació i mecenatge per millorar les àrees d'atenció a infants i joves. L'objectiu és renovar aquests espais incorporant-hi un plus d'humanització per aconseguir que el pas dels infants per l'hospital sigui una experiència de coneixement i de creixement.

El projecte inclou diferents actuacions que s'aniran executant per fases en funció de com avanci la campanya de participació i mecenatge. Hi ha prevista la remodelació de la Unitat d'Hospitalització de Pediatria, l'escola i l'hospital de dia. També la reestructuració de la Unitat de Neonatologia, la humanització de les consultes externes i urgències de Pediatria, així com posar en funcionament la ressonància magnètica pediàtrica.



Sobre Pallapupas

Pallapupas és una organització sense ànim de lucre que va ser fundada l'any 2000 per Angie Rosales, amb l'objectiu de millorar l'estat emocional de pacients a través de l'humor, ajudant-los a créixer en l'adversitat que suposa un procés de malaltia.

Està formada per actors i actrius professionals instruïts en una metodologia assistencial i teatral pròpia.

Pallapupas fa riure pacients de 0 a 100 anys, arribant a més de 173.000 beneficiaris anuals a tota Catalunya, en els 11 hospitals i centres de salut en els que desenvolupa la seva tasca. Més informació al seu web.