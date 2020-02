Com funciona la campanya contra la pobresa infantil de sor Lucía i el Padre Ángel?

Regió7 va avançar el gener passat que sor Lucía Caram, de la Fundació del Convent de Santa Clara, i el Padre Ángel, de Mensajeros de la Paz, havien unit forces per lluitar contra la pobresa infantil amb una campanya impulsada des la casa de la infància de Manresa amb el suport de La Caixa.

Amb l'objectiu que el 2020 sigui instaurat com l'any de la infantesa a Catalunya i a tot l'Estat, el 22 de gener van presentar la campanya al CaixaForum de Madrid envoltats de cares conegudes.

Entre d'altres, el seu projecte busca trencar amb el cercle de la pobresa hereditària, que els infants puguin gaudir de la seva infantesa i que tinguin les mateixes oportunitats que la resta per desenvolupar-se com a persones.

La campanya recorda que un de cada tres infants pateix a causa de la pobresa i veu amenaçat el seu futur a causa de privacions essencials; no pot menjar tres vegades al dia, no té aigua calenta i no té un habitatge adequat, i que pateix a causa d'una pobresa que el condueix al fracàs escolar.

Els objectius de la campanya passen per "visibilitzar la realitat palpable de vulnerabilitat social infantil en què es troba el nostre país. És una pobresa pròxima, 'de quilòmetre zero', que s'hereta de pares a fills", i per "convidar la societat civil, empreses i entitats a realitzar accions concretes al llarg del 2020 que contribueixin a la superació d'aquesta la pobresa infantil".

S'ofereix a col·laborar a les xarxes socials publicant una foto amb l'emoticona de dos punys xocant amb el hashtag #invulnerables i organitzant actes a benefici de la causa presentant la problemàtica i fent sensibilització.

A banda, a la pàgina web de l'organització es poden fer microdonatius a aquest projecte.