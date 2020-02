Tres preus per incentivar les inscripcions a l'avançada

Per incentivar que les inscripcions es facin el màxim d'anticipades, hi ha tres trams de preus. Des d'ahir i fins a l'1 de març, són els mateixos que l'any passat. Del 2 al 6 de març, costaran 2 euros més. I si es fa el mateix dia, 4 més. Tots els preus inclouran l'euro solidari per al projecte del SIAD.