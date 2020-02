Els xinesos propietaris de bars i basars de Manresa noten un petit descens de vendes

La por ciutadana al nou coronavirus amb epicentre a la ciutat de Wuhan, al centre de la Xina, ha tingut un impacte lleu en els comerços de Manresa regentats per persones d'origen xinès, tot i que no en tots ho ha fet amb la mateixa intensitat i n'hi ha que asseguren que ha estat gairebé insignificant. No tots els comerciants d'origen xinès de Manresa amb qui va posar-se en contacte aquest diari van avenir-se a parlar sobre els efectes del coronavirus en el seu negoci, ja que és un tema que genera incomoditat i por de ser estigmatitzat.

Una cambrera del restaurant Gran Muralla, al carrer de Súria, va explicar ahir a aquest diari que les notícies sobre l'epidèmia els han afectat negativament. «Sí que ho notem, des del primer dia. Des que s'ha fet públic que hi ha un brot de coronavirus tenim menys clients que abans», va admetre. Tot i que lamenta la por i la desconfiança, aquesta cambrera està convençuda que de seguida tot tornarà a la normalitat, ja que «la situació a Manresa és tranquil·la».

Un cas diferent és el del restaurant Fu Lin Men, al carrer de Barcelona, la propietària del qual va assegurar que la por pel coronavirus no els ha afectat gaire. «Nosaltres obrim el restaurant cada dia, com sempre, i no hem tingut cap problema», va explicar.

La cambrera del restaurant Megami Ramen, al passeig de Pere III, va definir amb la paraula «normalitat» el mes de feina des que el coronavirus de Wuhan va començar a sortir a les portades dels diaris d'arreu del món. La dependenta del supermercat Hong Kong, per la seva part, també va afirmar que les notícies de l'epidèmia no han afectat el seu negoci.



«Una mica menys»

D'altra banda, Lu Ting, responsable del restaurant Bar and Sushi, al carrer de Sant Antoni Maria Claret, va admetre que arran de l'epidèmia hi ha «una mica menys de gent que abans».

A més, Lu Ting va assegurar que, d'unes setmanes ençà, hi ha més persones que entren al local, hi fan una ullada i se'n van sense haver consumit res. Lu atribueix aquests comportaments a la por per les notícies que arriben de la Xina sobre el brot del coronavirus.

Lu Ting també va explicar que la seva família, que viu a la ciutat de Qingdao, al nord-est del país asiàtic, «està bé», però no poden sortir de casa quan volen perquè els controls de sanitat imposats pel Govern xinès «afecten a tothom».

Per la seva banda, la propietària del basar Zhu He, a la carretera de Vic, va afirmar que els clients van a comprar «com sempre, ni més ni menys». La propietària d'aquest negoci va afegir que des de l'inici de l'epidèmia «no hi ha comunicació amb la Xina», ja que s'hi ha restringit l'accés a les vies de transport i s'hi han aplicat mesures de contenció de l'epidèmia molt estrictes.

Al bar Black de l'avinguda de les Bases de Manresa, la cambrera va explicar que, en el cas de les persones que han anat a celebrar l'Any Nou Xinès al seu país i que viuen relativament a prop d'on hi ha hagut el brot del coronavirus, a la ciutat de Wuhan, sí que, quan tornen, procuren respectar la quarantena com es recomana, però que les que viuen lluny no necessàriament ho fan. Enguany l'Any Nou Xinès va tenir lloc el 25 de gener.

Molt a prop d'aquest bar, a la plaça de la Creu, hi ha el restaurant El Raconet. La cambrera, també xinesa, va comentar que ells no van marxar a la Xina durant el període de celebracions i que no han notat cap canvi. «Obrim com sempre», va dir.

La propietària del basar Oriental, a la Muralla del Carme, va assegurar que tampoc no els ha afectat gaire l'impacte de l'epidèmia del coronavirus. «Hi ha els mateixos clients de sempre», va afirmar. La propietària d'aquest negoci, però, sí que va admetre que està preocupada per les notícies que arriben del país asiàtic. «Tenim família a la Xina. No a Wuhan, però sí en altres parts del país. Estan incomunicats. No hi ha avions i han de quedar-se a casa, tancats», va explicar.