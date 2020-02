Veïns de Sant Vicenç de Castellet recullen els residus que el temporal va arrossegar

Al seu pas per Sant Vicenç de Castellet, al Bages, el riu Llobregat normalment porta un cabal de 30 metres cúbics, però el 23 de gener, durant el temporal Glòria, el cabal es va multiplicar per 35 i va arribar fins als 700 metres cúbics. Això va deixar la llera del riu coberta de residus de tota mena, des de plàstics fins a mobiliari urbà, entre d'altres. Gairebé un mes després, l'Ajuntament ha decidit implicar la ciutadania en la neteja, i una quinzena de persones, veïnes del municipi, van passar el matí d'ahir recollint els residus que el temporal va arrossegar. Com ho va fer Valeria González, que ha decidit participar-hi amb els seus fills, de 5 i 8 anys, perquè prenguin consciència de la importància de respectar l'entorn i el medi ambient.

Entre les restes arrossegades per la llevantada s'hi podia trobar de tot: des de plàstics fins a uralita i, fins i tot, mobiliari urbà de pobles situats riu amunt. Molta de la brossa pertany als horts que la gent ha construït de manera il·legal a la llera del riu.

Cèlia López, una de les participants, va lamentar «la poca implicació del poble», tot i que opina que potser hi ha gent que no es va assabentar d'aquesta sessió de recollida. Sigui com sigui, va recordar que són molts els veïns a qui els agrada passejar al voltant del riu, una zona molt freqüentada, sobretot durant l'estiu.

Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient, Gisela Pascual, va agrair la participació dels veïns. El riu Llobregat , al seu pas per Sant Vicenç de Castellet, va arribar a dur un cabal de fins a 700 metres cúbics, 35 vegades més de l'habitual. Va passar el dijous 23 de gener, quan al Bages ja gairebé no hi plovia, però l'agència Catalana de l'aigua va haver de desembassar aigua del pantà de la Baells perquè es trobava al límit de la seva capacitat.