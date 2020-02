Deu treballadores d'àmbits professionals diversos i un espai de prop de 200 m2

El SIE Manresa-Catalunya Central el formen un equip de deu professionals (una jurista, una treballadora social, dues educadores socials, dues psicòlogues d'adultes, una d'infantil i una mediadora sociocultural), que fan atenció directa, a banda d'una recepcionista-administrativa i d'una directora, Marta López.

L'horari d'atenció al primer pis porta 5 del numero 22-24 de la Muralla del Carme és de dilluns a dijous, de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 8 de la tarda, i els divendres fins a les 5 de la tarda. A l'agost faran una jornada més intensiva.

El pis que ocupa el SIE Manresa-Catalunya Central, de prop de 200 m2, inclou una sala polivalent per treballar en grup, fer reunions d'equip i presentacions; quatre despatxos d'atenció a adultes; una sala d'atenció a infantojuvenil pensada per treballar amb els infants a partir de 5-6 anys, que és l'edat a partir de la qual atenen; la recepció amb sala d'espera; un office per a les professionals que es quedin a dinar, una sala de treball amb les taules i ordinadors per a cadascuna d'elles, el despatx de la directora i un lavabo.



L'entitat gestora

Dones amb Empenta, una entitat amb 24 anys de recorregut que treballa amb perspectiva de gènere, de forma integral, multidisciplinària i coordinada, que forma part del Consell Nacional de Dones de Catalunya i que té reconeguda la Declaració d'Utilitat Pública, es va presentar al concurs públic per gestionar el SIE Manresa-Catalunya Central i el va guanyar. Serà el segon que gestiona, atès que també porta el d'Igualada, que fins ara oferia el servei a la Catalunya Central que desenvoluparà el de Manresa. «De moment, atendrem Manresa ciutat i Bages, Berguedà i Osona» i, a Igualada, «Igualada i Anoia». El 2019, aquest SIE va atendre més de 600 dones i més de 150 infants víctimes de violència masclista.

López admetia ahir que tenir un SIE a Manresa «feia falta. Hi ha molta feina que estaven fent el SIAD, serveis socials i altres serveis com el d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR)».