Una tapa enfonsada des de fa massa dies a la carretera del Pont

Fa dues setmanes que a la cruïlla de la carretera del Pont de Vilomara amb el carrer Sant Joan d'en Coll hi ha un con a la vorera per assenyalar que hi ha una tapa malmesa. És de les típiques que dona accés a serveis que estan soterrats, i és en una vorera molt transitada. Malgrat que el con adverteix que alguna cosa hi passa, no seria difícil que algú s'hi acabés fent mal. Es tracta, senzillament, de substituir la tapa malmesa.