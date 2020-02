Mor Pilar Rovira, voluntària pionera i un referent de la Plataforma d'Aliments

La Fundació del Convent de Santa Clara, amb sor Lucía Caram al capdavant, ha lamentat la mort sobtada als 58 anys de Pilar Rovira Vilaseca. Nascuda a Castellnou de Bages, a Can Roca, i resident a Santpedor, Rovira era un pilar del cos de voluntaris de la Plataforma d'Aliments de la fundació i va ser una de les voluntàries pioneres.

Caram ha destacat que, «amb la seva mort sobtada, la Fundació del Convent de Santa Clara perd un actiu fonamental» i que «el seu tarannà i la seva alegria feien que allà on era, tot, malgrat les dificultats, fos més fàcil». També ha posat en relleu que «tenia una capacitat per escoltar la gent i una empatia que aplanaven el camí» a aquells que van a la plataforma i feia que «sortissin reconfortats per la seva acollida». «Per als voluntaris era un referent. Tenia un esperit de servei incondicional i sempre buscava solucions allà on hi havia problemes i dificultats».